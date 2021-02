Welch eine Woche. Der DAX erreichte am Montag ein neues Allzeithoch und danach "tanzte der Index um die 14.000er Marke". Und es fehlten die Impulse für einen nachhaltigen Anstieg. Die Luft scheint dünner zu werden An den Unternehmensmeldungen hat es diese Woche nicht gelegen. Fast durchweg gute Zahlen, Übernahmeangebote oder positive Entwicklungen. Und das Makroumfeld enthielt wenig Überraschendes: In Deutschland wurde der Lockdown erwartungsgemäss verlängert, wobei die Infektionszahlen zumindest erkennbar sinken. Gleichzeitig erreicht die Zahl der geimpften Personen langsam zumindest in den USA, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...