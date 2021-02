13.02.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der ATX konsolidierte diese Woche knapp unter der 3.000-Punkte Marke. Weiter gut gesucht waren zyklische Aktien allen voran Rohstoffe, Technologie und Banken während die defensiven Versorger und Telekomwerte gemieden wurden. Die Anleger agierten merklich vorsichtiger angesichts vieler neuer Lock down Verschärfungen in Europa und langsamerer Impffortschritte, die ein zunehmend größeres Fragezeichen hinter ein rasches Einsetzen der wirtschaftlichen Erholung stellen. In Österreich stand eine Vielzahl an ...

