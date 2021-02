Die Berichtssaison rückt in den Hintergrund, das Augenmerk liegt in der neuen Börsenwoche auf neuen Wirtschaftssignalen. Wichtigster Taktgeber für den deutschen Aktienmarkt bleibt dabei nach wie vor die USA samt ihrer von Bestmarke zu Bestmarke eilenden Indizes - auch wenn am Montag feiertagsbedingt zunächst Impulse von dieser Seite ausbleiben. Wegen "Washington's Birthday" startet der Handel an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...