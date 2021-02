SCOA, eine Tochtergesellschaft des Chemiekonzerns Sumitomo, hat in den US-amerikanischen Wasserstoff-Kraftstoffanbieter OneH2 investiert. Das Geld soll den Ausbau eines nationalen Kraftstoffproduktions- und Vertriebsnetzes, sowie die Innovationsentwicklung finanzieren. OneH2 ist ein Wasserstoffproduktions- und -vertriebsunternehmen mit Sitz in Longview, North Carolina. Es liefert landesweit sofort einsetzbaren Wasserstoff, hauptsächlich für Gabelstapler, der bereits in einen gasförmigen Hochdruckkraftstoff umgewandelt wurde. SCOA (Sumitomo Corporation of Americas) ist die größte Tochtergesellschaft ...

