Demnach will ArcelorMittal in einem ersten Schritt eigene Anteile im Gesamtwert von 650 Millionen US-Dollar (rund 536 Millionen Euro) zurückkaufen, wie der Konzern am Montag in Luxemburg mitteilte. Das Programm starte umgehend. In einem zweiten Schritt sollen dann weitere Aktien im Umfang von 570 Millionen Dollar erworben ...

