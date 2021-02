DGAP-Ad-hoc: Agri Resources Group S.A. / Schlagwort(e): Anleiheemission

Agri Resources Group S.A. beschließt Emission einer 8,00 % Unternehmensanleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2016/2021)



15.02.2021 / 10:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER EIN ANDERES LAND, IN DEM DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST.



Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



Agri Resources Group S.A. beschließt Emission einer 8,00 % Unternehmensanleihe 2021/2026 im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro (inkl. Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2016/2021)



Luxemburg, 15. Februar 2021: Der Vorstand der Agri Resources Group S.A. hat heute beschlossen, eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A287088) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 8,00 % p.a. verzinst ist (Schuldverschreibungen 2021/2026). Die Emission soll im Wege eines öffentlichen Angebots im Großherzogtum Luxemburg (Luxemburg) und in der Bundesrepublik Deutschland (Deutschland) erfolgen und wird ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption, ein öffentliches Zeichnungsangebot und eine Privatplatzierung umfassen.



Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots (inkl. Mehrerwerbsoption) können die Inhaber der 8,00 % Schuldverschreibungen 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro (ISIN: XS1413726883) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 10 tauschen, das heißt, sie erhalten zehn neue Schuldverschreibungen 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je EUR 1.000. Das freiwillige Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 17. Februar 2021 bis zum 3. März 2021 (12:00 Uhr MEZ). Darüber hinaus erhalten die am Umtauschangebot teilnehmenden Anleger die aufgelaufenen Stückzinsen.



Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 24. Februar 2021 bis zum 10. März 2021 (12:00 MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die futurum bank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern.



Der Erlös aus dem öffentlichen Zeichnungsangebot und der Privatplatzierung dient der Finanzierung oder Refinanzierung von Projekten, die die Erreichung der von den Vereinten Nationen für die Jahre 2015 - 2030 festgelegten Ziele für nachhaltige Entwicklung in den Bereichen ökologische Nachhaltigkeit und soziale Entwicklung unterstützen.



Das öffentliche Angebot erfolgt unter der Bedingung und auf der Grundlage eines Prospekts, der voraussichtlich von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligt und anschließend an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert wird. Nach der Billigung wird der Prospekt auf der Webseite der Agri Resources Group S.A. (www.agri-resources.com/bond) kostenlos verfügbar sein.



Die Zulassung der neuen Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board ist für den 17. März 2021 geplant.



Wichtiger Hinweis:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.



Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.



Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.agri-resources.com/bond einsehbar sind.



Für weitere Informationen:

Frank Ostermair / Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

