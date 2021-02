- Unterzeichnung von Forschungsabkommen und Option auf exklusive Lizenz hinsichtlich Entwicklung von Titanmetallpulvern unter Anwendung von bahnbrechender HAMR-Technologie, die von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah mit finanzieller Unterstützung von ARPA-E erfunden wurde, wobei Boeing und Arconic (vormals Alcoa Inc.) als Industriepartner fungierten

- ARPA-E ist eine Agentur des US-Energieministeriums, die transformative, moderne Energietechnologieprojekte finanziert, einschließlich des Feststoff-Elektrofahrzeugbatterie-Unternehmens Quantumscape (NYSE: QS).

- Die HAMR-Technologie hat das Potenzial für die Herstellung von Titanpulvern mit folgenden Eigenschaften verdeutlicht:

Geringe bis keine Kohlenstoffintensität

Deutlich geringerer Energieverbrauch

Deutlich geringere Kosten

Produktqualitäten, die die aktuellen Industriestandards übertreffen

- Potenziell umfassende Titanlagerstätte von Tao bei Projekt Titan in Tennessee - in Kombination mit Entwicklung von kohlenstoffarmen, kostengünstigen Titanpulvern - stellt Plattform für Tao dar, um ganzheitlicher Marktführer in Titanlieferkette für wachstumsstarke Sektoren zu werden, wie etwa:

Erforschung des Weltraums

Luft- und Raumfahrt

Elektrofahrzeuge

Verteidigung

- Das Unternehmen ist bestrebt, kohlenstoffarme Titanmetallpulver herzustellen - mit dem strategischen Ziel einer echten kohlenstofffreien Titanmetallproduktion bis 2030.

- Die Entwicklung einer voll integrierten heimischen Lieferkette für Titanmetall ist von entscheidender strategischer Bedeutung für die USA, zumal das Land der weltweit größte Verbraucher von Titanmetall für die Luft- und Raumfahrt sowie für die Verteidigung ist, doch zu 100 Prozent vom Import des kosten- und kohlenstoffintensiven Titanschwamms abhängig ist.

- Titanmetall und -pulver bieten die Möglichkeit, weitere Anteile der Wertschöpfungskette zu erlangen - von Rutil (Titanmineral) mit Preisen von etwa 1.200 US-Dollar pro Tonne über Titanschwamm (rohes Titanmetall) von etwa 8.500 US-Dollar pro Tonnei bis hin zu kugelförmigen Titanpulvern (3-D-Druck/Additive) von etwa 300.000 US-Dollar pro Tonne.[i]

- Das Unternehmen rechnet mit Interesse von Kunden aus der Raumfahrt-, Luftfahrt-, Verteidigungs- und Elektrofahrzeugbranche - insbesondere von jenen mit dem Ziel einer kohlenstofffreien Lieferkette.

- Das Unternehmen wird sich mit den US-Regierungsbehörden in Verbindung setzen und finanzielle sowie kommerzielle Vorteile anpeilen, um die Entwicklung zu beschleunigen, und setzt auf das Versprechen von US-Präsident Biden, die Abhängigkeit der USA von importierten kritischen Mineralien und Technologien zu reduzieren.

- Das Unternehmen wird ein wissenschaftliches und technologisches Advisory Board einrichten, beginnend mit dem Gründungsmitglied Dr. Zak Fang, das Vertreter von Wissenschaft, Industrie und Behörden umfassen wird, um die Entwicklung der bahnbrechenden HAMR-Technologie voranzutreiben.

Abb. 1: Von links nach rechts: Anastasios Arima und Dr. Z. Zak Fang, Herr Arima mit Laborofen, Dr. Pei Sun, Herr Arima, Lamont Leatherman am Pilotofen stehend

Anastasios Arima, Executive Director von Tao, sagte hinsichtlich des Abkommens:

"Dies ist ein entscheidender Moment für unser Unternehmen, zumal wir damit beginnen, den Bedarf an saubereren, kostengünstigeren heimischen Quellen von Titanmetall aus den USA zu decken. Die bahnbrechende HAMR-Technologie weist in Verbindung mit der Titanlagerstätte des Unternehmens in Tennessee das Potenzial auf, Tao zum Marktführer in diesem Bereich zu machen. Diese Technologie fügt unserem Geschäft zusätzlich zur Lösung der kritischen Importabhängigkeit des US-amerikanischen Marktes für Titanmaterial eine weitere bedeutsame Dimension hinzu. Wir streben eine kohlenstoffarme bis -freie Strategie an und sind fest entschlossen, mit unseren Lieferanten und Partnern zusammenzuarbeiten, um bis 2030 eine echte Klimaneutralität zu erreichen."

"Mein Team heißt Dr. Fang als Gründungsmitglied des wissenschaftlichen und technologischen Advisory Board des Unternehmens willkommen und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung dieser Technologie, die nicht nur für die aktuelle amerikanische Luft- und Raumfahrt-, Verteidigungs- sowie Transport-/Elektrofahrzeugbranche von entscheidender Bedeutung ist, sondern auch dazu beiträgt, dass die USA ihre zukünftigen Ambitionen bei der Erschließung und Erforschung des Weltraums erreichen."

Dr. Z. Zak Fang sagte hinsichtlich des Abkommens:

"Wir freuen uns, mit Herrn Arima und Tao Commodities bei der Weiterentwicklung der HAMR-Technologie zusammenzuarbeiten, die an der University of Utah entwickelt wurde - mit Boeing und Arconic als Industriepartner und mit finanzieller Unterstützung von ARPA-E des US-Energieministeriums. Die HAMR-Technologie weist beträchtliches Potenzial auf, die Emissionen und Kosten bei der Herstellung von Titanmetall zu senken - ein Bereich der Metallproduktionstechnologie, der seit über 50 Jahren keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat."

Diese Pressemitteilung wurde vom Executive Director zur Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Anastasios (Taso) Arima, Executive Director

+1 347 899 1522

mailto:info@taocommodities.com.au

Dominic Allen, Corporate Development

+61 468 544 888

mailto:info@taocommodities.com.au

Tao Commodities Limited ("Tao" oder das "Unternehmen") (ASX: TAO) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen über seine 100-Prozent-Tochtergesellschaft Hyperion Metals & Technologies LLC einen Rahmendienstleistungsvertrag (das "Forschungsabkommen") mit Blacksand Technology LLC ("Blacksand") hinsichtlich der Erforschung und Entwicklung von Titanpulvern und Titanlegierungspulvern unterzeichnet hat. Im Mittelpunkt des Forschungsabkommens steht die von Dr. Z. Zak Fang und dessen Team an der University of Utah erfundene Technologie der wasserstoffgestützten magnesiothermischen Reduktion (Hydrogen Assisted Magnesiothermic Reduction, "HAMR"). Dr. Fang ist Professor an der University of Utah und Founder von Blacksand.

Blacksand hat zugesagt, für das Unternehmen im Rahmen des Forschungsabkommens Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen zu erbringen, um die Hochskalierung und Kommerzialisierung der HAMR-Technologie zur Herstellung von Titanmetallpulvern zu untersuchen. Das Forschungsabkommen gewährt dem Unternehmen außerdem die Option, ein exklusives Lizenzabkommen mit Blacksand hinsichtlich der HAMR-Technologie zu unterzeichnen (das "Lizenzabkommen").

Das HAMR-Verfahren von Blacksand hinsichtlich der Herstellung von Titanmetallpulvern weist das Potenzial auf, eine bahnbrechende Technologie für die Fertigung von Titanmetall und -additiven sowie ein kohlenstoffarmes bis -freies, kostengünstiges Produkt für diesen wachstumsstarken, wertvollen Hightech-Markt zu sein.

US-amerikanischer Titanmetall- und -pulvermarkt

Abb. 2: Hersteller von Titanbarren und große US-amerikanische Produktionsanlagen für Luft- und Raumfahrt

Titan wird von der Industrie aufgrund seines geringen Gewichts, seines hohen Verhältnisses zwischen Festigkeit und Gewicht, seiner Steifigkeit, seiner Dauerfestigkeit und Bruchzähigkeit, seiner hervorragenden Korrosionsbeständigkeit sowie aufgrund der Beibehaltung seiner mechanischen Eigenschaften bei hohen Temperaturen geschätzt.

Titan und Titanlegierungen werden in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt, wie etwa in der Hochleistungs-Raumfahrt, der Luft- und Raumfahrt, der Verteidigung, Automobilkomponenten, chemischen Verarbeitungsanlagen sowie medizinischen Implantaten. Ein Hindernis für den umfassenden Einsatz von Titan sind jedoch die Kosten, die mit der Herstellung eines fertigen Teils einhergehen, wobei früher etwa die Hälfte der Kosten mit der Herstellung in Zusammenhang stand.#_edn2 Darüber hinaus war die Verwendung von Titanpulver für den Druck von 3-D-Teilen ein jüngster technologischer Durchbruch, der die Produktion von Teilen, einschließlich Automobil- und Raumfahrtrahmen und -motoren, mit minimalem Abfall und Materialverlust ermöglicht, was zu deutlich weniger Energieverbrauch und Emissionen führt.

Der US-Markt ist aufgrund der beträchtlichen Verwendung von Titan in der Hochleistungs-Raumfahrt, in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Verteidigungsbranche einer der größten und wertvollsten Titanmärkte der Welt. Es gibt in den USA zurzeit keine Produktionskapazitäten für Titanschwamm - das erste Metallprodukt im Prozess der Umwandlung von Titandioxidmineralien zu Titanmetall. Die letzte heimische Titanschwammanlage in den USA wurde 2020 in Henderson im US-Bundesstaat Nevada geschlossen und im Jahr 2021 werden die USA zu 100 Prozent von Titanschwammimporten abhängig sein.

Die aktuelle globale Titanschwammkapazität beträgt etwa 328.000 Tonnen pro Jahr, insbesondere in China (162.000), Japan (65.000), Russland (47.000), Kasachstan (26.000) und der Ukraine (12.000).

Es besteht eine strategische Möglichkeit für das Unternehmen, ganzheitliche Titanproduktionskapazitäten in den USA zu entwickeln, um diese kritische Lieferkette zu versorgen. Darüber hinaus ist das Unternehmen der Auffassung, dass die Effizienz, die mit der Herstellung von Titanteilen durch 3-D-Druck unter Verwendung von Titanpulver einhergeht, in Kombination mit den Energie- und Emissionseinsparungen, die mit der Produktion von Titanpulver durch die Anwendung des HAMR-Prozesses in Zusammenhang stehen, das Potenzial aufweist, einen äußerst begehrten, kostengünstigen und kohlenstoffarmen bis -freien Titanpulver-Produktionsprozess zu kommerzialisieren.

Abb. 3: US-amerikanische Titanschwamm-Produktionskapazität 2021 (Roskill)

Abb. 4: US-amerikanischer Titanschwammverbrauch (Roskill)

