Mehrere Dächer am Stammsitz des tschechischen Autoherstellers werden mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Bereits im Herbst dieses Jahres sollen sie ans Netz gehen und anschließend 2.200 Megawattstunden Strom pro Jahr produzieren. Skoda Auto und der Energiedienstleister ÄŒEZ erweitern ihre Kooperation im Bereich Solarenergie. Noch in diesem Jahr soll am Stammsitz in Mladá Boleslav die größte Photovoltaik-Dachanlage in Tschechien entstehen, verkündet der OEM. Insgesamt werden auf den Dächern des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...