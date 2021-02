Ich finde, wir haben in Österreich die falschen Prioritäten. Da hat die ZiB2 zB in der vergangenen Woche Finanzminister Gernot Blümel zu Gast und der Moderator stellt ihm in ausreichend Sendezeit 10x die gleiche Frage und bekommt 10x die gleiche Antwort. Leider kein Wort zur schwachen Wirtschaftsprognose für Österreich, die ja eigentlich auch irgendwie ein Finanzminister-Thema ist. Die EU-Kommission hatte ja zeitgleich ihre Winterprognose präsentiert. Demnach ist Österreichs Wirtschaftsleistung im Vorjahr stärker als in den meisten anderen Ländern abgestürzt und soll heuer unter den 27 EU-Ländern trotzdem nur am zweitstärksten zulegen. Auch eine Wirtschaftsministerin wird zu Kaufhaus Österreich gefragt, nicht zum Standort ....

