Tesla hat vom Land Brandenburg eine weitere vorzeitige Genehmigung für den Weiterbau der Autofabrik in Grünheide bei Berlin erhalten. Das teilte das Umweltministerium in Potsdam mit. Dabei geht es um den Einbau weiterer Maschinenteile für die Lackiererei, das Presswerk und den Karosserierohbau in bereits errichtete Gebäude. Tesla baue die Anlagen auf eigenes Risiko. Es ist nach Ministeriumsangaben die neunte vorzeitige Zulassung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Mit der Zulassung des Landesamts ...

