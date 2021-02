Dank einem Analystenkommentar von Bernstein Research legte die Daimler-Aktie zum Wochenauftakt in der Spitze um 0,5 Prozent auf 65,19 Euro zu. Vor den finalen Jahreszahlen beließ das US-Analysehaus die Einstufung auf "Outperform" und bestätigte das Kursziel von 90 Euro. Dass die Papiere im späteren Handelsverlauf in die Verlustzone abdrifteten, dürfte an einer Rückrufaktion seitens der Pkw-Marke Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...