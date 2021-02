Der Umsatz von Kapsch TrafficCom betrug in den ersten drei Quartalen 2020/21 384 Mio. Euro, das entspricht einem Rückgang von 30 Prozent. Das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (EBIT) drehte von 8 Mio. Euro im Vorjahr auf -89 Mio. Euro in der aktuellen Berichtsperiode Das Periodenergebnis nach neun Monaten betrug -78 Mio. Euro (Vorjahr: 2 Mio. Euro). Seitens des Unternehmens heißt es: "Auch wenn bereits erste Erfolge der Anstrengungen zu sehen sind, das Unternehmen effizienter, fokussierter, wendiger und nachhaltig profitabel aufzustellen, bleibt noch ein Weg zu gehen. Das Management hinterfragt in der gesamten Organisation die Strukturen, Abläufe und Ausgaben. Viele notwendige Restrukturierungen wurden bereits umgesetzt, andere eingeleitet und ein paar stehen ...

