BERENBERG HEBT ZIEL FÜR SUEZ AUF 18,00 (9,30) EUR - 'HOLD'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR VEOLIA ENVIRONNEMENT AUF 30 (21) EUR - 'BUY'BERNSTEIN SENKT AIR FRANCE-KLM AUF 'UNDERPERFORM'(MARKET-PERFORM) -ZIEL 1(3)EURCITIGROUP SENKT VIVENDI AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 30,5 (26,5) EURGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ADYEN AUF 2800 (2100) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 51 (53) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SANOFI AUF 106 (103) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SCHNEIDER ELECTRIC AUF 102 (96) EUR - 'SELL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ING AUF 11,40 (9,80) EUR - 'BUY'JPMORGAN HEBT NORDEA BANK AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 95 (75) SEKJPMORGAN SENKT SWEDBANK AB AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 180 SEKRBC HEBT ZIEL FÜR SWATCH AUF 265 (250) CHF - 'SECTOR PERFORM'SOCGEN SENKT LEGRAND ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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