Mit der sogenannten Reimagine-Strategie will der CEO von Jaguar Land Rover, Thierry Bolloré, das britische Unternehmen für die Zukunft fit machen. So soll bis Ende des Jahrzehnts für alle Modellreihen eine rein elektrische Variante verfügbar sein. Bei Jaguar Land Rover will man sich für eine nachhaltige Zukunft rüsten und sich weltweit noch stärker als agiler und flexibler Anbieter von begehrten Luxusautomobilen und außergewöhnlichen Dienstleistungen für besonders anspruchsvolle Kunden positionieren. ...

