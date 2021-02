Die aktuell längste Serie: Lyft mit 10 Tagen Plus in Folge (Performance: 29.67%) - die längste Serie dieses Jahr: Lyft 10 Tage (Performance: 29.67%). Tagesgewinner war am Montag SBO mit 7,25% auf 37,00 (173% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 7,56%) vor Drillisch mit 6,54% auf 22,80 (310% Vol.; 1W 2,24%) und Glencore mit 5,16% auf 3,20 (554% Vol.; 1W 8,07%). Die Tagesverlierer: Leoni mit -4,30% auf 14,02 (66% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 9,11%), Wirecard mit -3,19% auf 0,42 (2% Vol.; 1W -9,46%), Kapsch TrafficCom mit -2,91% auf 15,00 (106% Vol.; 1W -4,76%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nestlé (545,79 Mio.), Novartis (489,56) und Siemens (357,48). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem ...

