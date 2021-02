Sehr erfreulich war auch der Wochenbeginn in Wien, der ATX konnte um 1,8% steigen. Die gute Stimmung dank der fortschreitenden Impfungen konnte auch durch schwächer als erwartet ausgefallene Daten zur Industrieproduktion der Eurozone im Dezember nicht belastet werden. Zu den gesuchtesten Aktien zählten auch in Wien die Öltitel, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann konnte einen Kurssprung von 7,3% verbuchen, für die OMV ging es um 4,9% nach oben, hier unterstützte auch noch die Meldung, dass der Mineralölkonzern gemeinsam mit der Kommunalkredit insgesamt 25 Millionen Euro in den Bau der größten Elektrolyseanlage Österreichs in der Raffinerie Schwechat investieren will. Stark waren auch die heimischen Bankenwerte, die Raiffeisen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...