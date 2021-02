Die Bewertung "Mid BBB" wurde bestätigt, wie es in einer Mitteilung am Dienstag heisst.Das Geschäft von Bell habe sich im Jahr 2020 trotz Gegenwind in einigen Segmenten gut entwickelt, schreiben die Kreditanalysten der CS. Dabei sei die operative Marge auf ein "gesundes" Niveau geklettert, während hohe Investitionen auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...