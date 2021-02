Das israelische Start-up Better Juice hat eine Lösung entwickelt, die Direktsäften auf natürliche Weise bis zu 80 % Zucker entziehen soll, ohne dabei Nährwerte und Geschmack zu beeinträchtigen. GEA konstruiert dafür nun die Prozesstechnologie. Sich zuckerreduziert zu ernähren, ist derzeit einer der größten Trends in der Nahrungsmittelbranche, denn übermäßiger Zuckerkonsum korreliert unter anderem mit Übergewicht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Daher lässt der hohe Fruchtzucker-Anteil in Direktsäften ...

