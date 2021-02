Die stetig steigenden Anforderungen an moderne Leistungselektronik, vor allem im Automotive-Bereich, sind unbestritten. Zunehmend ist das Thema "Voiding" aber auch in anderen Bereichen und Branchen der Elektronikfertigung zu finden. Seit 1999 beschäftigen sich die Lötspezialisten bei Asscon mit dem Thema Vakuum in Dampfphasenlötanlagen. Hierzu ein einfaches Rechenbeispiel: In der Praxis ergibt sich beim herkömmlichen Löten ohne Vakuum eines MOS-FETs mit maximalem Dauerstrom von 10 A (Idealwert) eine Lunkerrate von 30 Prozent. Beim Vakuumlöten dagegen reduziert sich die Lunkerrate auf 3 Prozent. ...

