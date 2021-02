Die Deutsche Post hat ein Pilotprojekt mit neuen Paketabgabe- und Abholautomaten gestartet. In Würselen bei Aachen ging am Dienstag die bundesweit erste "Poststation" in Betrieb, an der Verbraucherinnen und Verbraucher Pakete aufgeben, Briefmarken kaufen und einen eingebauten Briefkasten nutzen können.Videoberatung ab MonatsendeEnde Februar sollen an der gelben Box auch Videoberatungen mit Post-Mitarbeitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...