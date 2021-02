Der Hype im Segment der Kryptowährungen geht weiter. Der Bitcoin-Preis hat heute zum ersten Mal die Marke von 50.000 US-Dollar überschritten. Hier dürften die jüngsten Meldungen von Tesla und die damit verbundene Berichterstattung in den Medien nachwirken. Eine Kursrally gibt es aber auch bei diversen Aktien von Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren könnten. Dazu zählt unter anderem das in Frankfurt ansässige Unternehmen Northern Data , der nach eigener Aussage führender Anbieter im Bereich von weltweiten HPC-Lösungen (High Performance Computing). Dabei geht es um Anwendungen in ...

