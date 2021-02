Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung Euro zu 1,2121 US-Dollar gehandelt. Kurzzeitig sank sie unter die Marke von 1,21 Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch etwas höher notiert.Gegenüber dem Franken hat der Euro ganz leicht zugelegt auf 1,0801 Franken nach 1,0797 am Mittag und am Morgen. Auch der US-Dollar ...

