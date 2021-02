Die Datenanalysefirma Palantir ist in ihrem ersten vollen Quartal an der Börse weiterhin schnell gewachsen - bleibt aber tief in den roten Zahlen. Die Markterwartungen hat das Unternehmen zwar pulverisiert, dennoch geht die Aktie am Dienstagnachmittag nach Vorlage der Quartalszahlen in den Sturzflug über. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 322 Millionen Dollar bei einem bereinigten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...