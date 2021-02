Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Andritz +1,94% auf 40,9, davor 5 Tage im Minus (-2,15% Verlust von 41 auf 40,12), Goldbarren (100g, philoro) +0,1% auf 4908, davor 4 Tage im Minus (-1,66% Verlust von 4986 auf 4903), Goldbarren (1oz, philoro) +0,08% auf 1547,1, davor 4 Tage im Minus (-1,64% Verlust von 1571,5 auf 1545,8), Goldbarren (1000g, philoro) +0,09% auf 48580, davor 4 Tage im Minus (-1,67% Verlust von 49363 auf 48538), Wienerberger -1,36% auf 29,1, davor 3 Tage im Plus (3,36% Zuwachs von 28,54 auf 29,5), S Immo -0,68% auf 17,44, davor 3 Tage im Plus (1,86% Zuwachs von 17,24 auf 17,56), SBO -0,14% auf 36,95, davor 3 Tage im Plus (8,19% Zuwachs von 34,2 auf 37), Cleen Energy +2,22% auf 3,68, davor 3 Tage ohne Veränderung . Folgende Titel haben den Moving Average 100 ...

