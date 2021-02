Was wir unsere Roadshow-Gäste ebenfalls gefragt hatten, war, wer denn 2020 die beste Krisenkommunikation hatte. Hier war das Ergebnis eindeutig: Do&Co, in den vergangenen Jahren Sieger für die beste physische HV (no na bei diesem Essen), ging mit großem Vorsprung als Number One hervor. Es wurde an anderer Stelle (Do&Co ist das ATX-Unternehmen mit dem stärksten Handelsvolumen-Zuwachs 2020) bereits erwähnt: Do&Co. hat das Jahr als Analystenfavorit begonnen, wurde dann vom Lockdown in allen Divisionen des Geschäftsmodells brutal getroffen, die Unternehmenslenker Attila Dogudan und Gottfried Neumeister blieben aber cool und machten aus der wohl größten Bedrohung für das Geschäftsmodell ever eine souverän kommunizierte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...