VOLLTREFFER gelandet: Warum 500%-Gewinn erst der Anfang sind! Nickel steigt und steigt! Unser Top-Favorit explodiert - kommt da was?

Der Nickelengpass wird immer sichtbarer! Erste größere Investoren steigen schon ein! Auch unser Nickel-FAVORIT explodiert! Verpassen Sie nicht die aktuell spannendste Nickel-Story der Welt! Aktie hat noch viel Luft!

+++ Akku-Hersteller erkennen Nickel-Knappheit! +++

+++ Massive Nachfrage trifft auf wenige neue Nickel-Neufunde und begrenztes Angebot +++

+++ Aktie explodiert! Unser TOP-Nickel-Favorit rückt in den Investoren-Fokus! Es geht los! +++

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die Dekarbonisierung des Verkehrs ist ein wichtiger Meilenstein für das Erreichen der Ziele des Europäischen "Green Deal'. Die Europäische Kommission ("EC') fördert zusammen mit der "European Battery Alliance' aktiv das Wachstum, die Einführung und die Produktion von Elektrofahrzeugen (EVs) in Europa sowie die Förderung der heimischen Batterieproduktionskapazitäten.



Die daraus resultierenden Auswirkungen auf den Nickelmarkt sind signifikant und müssen deshalb genauer beobachtet werden. Denn gerade der für Batterien dringend benötigte "Klasse I'-Nickel ist bei weitem nicht in ausreichenden Mengen vorhanden!

Diese Engpässe zeitig zu erkennen ist entscheidend für die gesamte Beschaffungsstrategie der Batterieproduzenten, um trotz der Rohstoffknappheit eine dauerhafte Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Allerdings ist auch Nickel der "Klasse II' stark gefragt, der noch am meisten von der Edelstahl-Industrie benötigt wird.



Der gesamte Nickelmarkt ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten zwar sehr stark gestiegen, aber dennoch lag seine Größe im Jahr 2019 bei gerade einmal 35 Mrd. USD, bei einer Gesamtproduktion von 2,4 Mio. Tonnen Nickel.



Der bisherige Wachstumstreiber war die riesige Nachfrage nach rostfreiem Stahl in Kombination mit der boomenden chinesischen Wirtschaft, die obendrein mit ihren Bauausgaben die Edelstahl-Nachfrage massiv angekurbelt hat. Alleine in den letzten zehn Jahren hat sich die Nickelnachfrage aus dem Bereich Edelstahl mehr als verdoppelt. Die bisher verfügbaren Zahlen für das Jahr 2019 attestieren alleine für diesen Bereich eine Menge von 1,6 Mio. Tonnen Nickel.



Bisherige Prognosen deuten allerdings langsam einen Paradigmenwechsel an, was bedeutet, dass die noch mit 70 % deutlich größere Nickel-"Klasse II'-Produktion in wenigen Jahren durch die "Klasse I'-Nickel-Produktion abgelöst wird. Als Grund dafür wird die Lithium-Ionen-Batterie ("Li-Ion') genannt, die sich laut Analysten zur bevorzugten Technologie für Kernanwendungen in der Automobilindustrie und für Energiespeichersysteme ("ESS') etabliert hat.



Die Bedeutung von Nickel in Lithium-Ionen-Akkus sollte auf keinen Fall unterschätzt werden, da die Zellen jetzt mit höheren Nickel-Anteilen hergestellt werden. Nickelreiche Lithium-Ionen-Batterien weisen eine höhere Energiedichte als andere Typen auf und sind aufgrund niedrigerer Metallkosten als kobalthaltige Technologien, zudem noch deutlich günstiger, was sie zur Technologie der ersten Wahl für den Einsatz in "Plug-in'-EVs macht.



Der Siegeszug der Lithium-Ionen-Batterie begann bereits in den frühen 1990er Jahren in Form von Lithium-Kobalt-Oxid ("LCO') und ist seitdem die Standardtechnologie für mobile elektronische Geräte. Für moderne Automobilanwendungen werden jedoch Nickel-Kobalt-Mangan- ("NCM') oder Nickel-Kobalt-Aluminium- ("NCA') Kathoden verwendet, obwohl auch andere Technologien mit geringerer Leistung hier und da Anwendung finden. Derzeit gehen Experten davon aus, dass dies auch weiterhin die Hauptchemie für Li-Ionen-Batterien für leistungsstarke Elektrofahrzeuge mit großer Reichweite sein wird, da die Erstausrüster ("OEMs') weiterhin in diese Produktionslinien investieren und diese auf die Massenproduktion umstellen.



Allerdings ist nicht jedes Nickel für die Verwendung in "Li-Ionen'-Batterien geeignet, wo Nickel selbst in Form einer chemischen Verbindung für die Herstellung von Kathodenvorläufern verwendet werden muss. Eine Prognose von den Marktbeobachtern von Roskill zeigt, dass die Nickelnachfrage für Batterien bis 2030 mehr als 35 % der gesamten Nickelnachfrage ausmachen könnte. Dieses enorme Wachstum stellt eine große Herausforderung für den Nickelmarkt dar.



Zwei von Roskill erstellte Studien, unter verschiedenen Parametern, zeigen im Ergebnis das gleiche an, nämlich dass der Verkauf von E-Autos in den kommenden Jahren noch deutlich zulegen wird!





Source: Roskill, 2020

Im Jahr 2019 machte Nickel der "Klasse I' nur etwa 20 % der weltweiten Nickelsulfatproduktion aus. Umgekehrt machten alternative Rohstoffoptionen zusammen etwa 50 % der Nickelsulfatproduktion aus. Dies entspricht ca. 80.000 Tonnen batterietaugliches Nickel-Sulfat. Aber darf auch der normale Edelstahlverbrauch, für den derzeit noch das meiste Nickel gebraucht wird, nicht außeracht gelassen werden.

Bessere Aussichten kann sich ein Unternehmen wie unser weltklasse-Nickel-Entwickler Canada Nickel Company, der übrigens wieder mit sehr guten Nachrichten aufwarten konnte, kaum wünschen!

WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC

Da scheint es doch so, als sei das Unternehmen zu genau der richtigen Zeit in genau dem richtigen Segment unterwegs! Damit nicht genug, liefert dieser wahrscheinlich einmalige Nickel-Entwickler, Top-Nachrichten wie am Fließband ab!

Canada Nickel schafft bessere Ausbringungsraten als das WELTKLASSE "DUMONT'-NICKELPROJEKT!



Basierend auf zwei Zyklustests konnte Canada Nickel schon extrem gute Ergebnisse vorlegen! Nickelausbeuten von 46 % und 51 % waren die Erstergebnisse aus zwei Zyklustests durch konventionelle Fließschema, mit einer zweistufigen Erzverkleinerung, Flotation und abschließender Magnetabscheidung!



Diese erste Phase der metallurgischen Tests wurde dazu konzipiert, um das anfängliche "Flowsheet'-Design zu bestätigen, das eigentlich für ein typisches ultramafisches Nickelsulfid-Projekt üblich ist.





Quelle: Canada Nickel

TOP-News nun nochmals bestätigt!



Canada Nickel kann das höchstgradigste Nickelsulfidkonzentrat der Welt liefern!

Auch bei den jüngsten Ergebnissen konnte das Unternehmen die Ausbringungsraten bestätigen, und in einem Bereich sogar noch verbessern! Denn auch die neuen metallurgischen Tests bestätigen eine exzellente Nickelausbeute von 52 % was sogar noch 1 % über dem Wert der vorherigen Tests gelegen liegt.

"Ein ENTSCHEIDENDER Schritt nach vorne ist getan!!!"

"Diese metallurgischen Ergebnisse sind ein entscheidender Schritt nach vorne für das "Crawford'-Projekt. Die 46 %ige und 51 %ige Ausbeute aus Proben, die im höhergradigen Kern vorkommen, sind im Vergleich zu ähnlichen Projekten sehr gut. Wir sind unglaublich erfreut, dieses hervorragende Ergebnis in nur sechs Monaten erzielt zu haben, was auf die große Erfahrung unseres Teams und die Ähnlichkeit dieser Lagerstätte mit anderen Projekten zurückzuführen ist", erklärte Mark Selby, Chairman & CEO.

Dazu sollte man noch wissen, dass sich die Hälfte des gewonnenen Nickels in einem hochgradigen Konzentrat mit 37 % befindet. Das bedeutet wiederum, dass Canada Nickel in der Lage sein wird, 40 bis 50 Prozent des gewonnenen Nickels in ein 35 %iges Nickelkonzentrat zu verarbeiten. Laut den Rohstoffanalysten von Wood Mackenzie ist das "Crawford'-Projekt mit diesen Gehalten das höchstgradigste Nickelsulfidkonzentrat-Projekt der Welt.

Solche erstklassigen Ergebnisse lassen sogar den Rohstoffkonzern Glencore auf den Plan rufen!

Der "Locked-Cycle'-Test ("LCT'), der bei einer Tochtergesellschaft seines Partners Glencore durchgeführt wurde, war bereits der dritte erfolgreiche Test. Diese erste Phase der metallurgischen Tests diente dazu, das anfängliche "Flowsheet'-Design zu bestätigen, das ein typisches "Nickelsulfid-Ultramafic-Flowsheet' mit zwei Stufen von "Grind-Deslime-Float' mit Magnetabscheidung zur Unterstützung der Gewinnung von magnetischen Mineralien verwendet.

Folgetests werden weiterhin verschiedene "Flowsheet'-Parameter optimieren, um ein endgültiges "Flowsheet' für die Machbarkeitsstudie zu erstellen, die Ende des Jahres präsentiert werden soll.

Mehr als 500 % Kursanstieg seit unserer Erstvorstellung vor gut 11 Monaten! Und jetzt geht es erst richtig los!

Herzlichen Glückwunsch an unsere Leser, die unserer Erstvorstellung gefolgt sind und das MEGA-Potenzial sowohl beim Rohstoff Nickel wie auch beim Unternehmen Canada Nickel erkannt und sich Aktien in ihr Depot gelegt haben. Denn dann sind Sie einer derjenigen Leser, die ihr Kapital binnen 11 Monaten rund verfünffacht haben.

Aber auch dieser rasante Kursanstieg hat die Aktie gegenüber unserer Erstvorstellung noch nicht teuer gemacht, sondern eher das Gegenteil! Denn jeder Kursanstieg wurde mit dem Erreichen signifikanter Meilensteine untermauert und ging zudem einher mit einem stetig steigenden Nickelpreis!





Quelle: Finanzen.net

Alleine der Ressourcenaufbau, der im Laufe der vergangenen Monate vervielfacht wurde, sowie die exzellenten Ausbringungsraten und die Zusammenarbeit mit den First Nations und dem Rohstoffkonzern Glencore bieten noch immer genügend Zündstoff für weiter stark steigende Kurse. Zudem erwarten wir schon zeitnah wieder einen deutlichen Anstieg der Unternehmensnachrichten, die zusätzlichen Zündstoff liefern sollten.



Auch unser Artikel am 12. Januar 2021 war ein Volltreffer!

In unserem Artikel vom 12. Januar 2021 titelten wir: "Brisante Charttechnik! Der nächste Ausbruch ist geschafft!"





Quelle: Stockcharts und JS Research UG

Weiter schrieben wir: "Charttechnisch sieht Canada Nickel wieder richtig gut aus! Mit den jüngsten Kursgewinnen konnte der flache, aber zähe Abwärtstrend nach einer ausgiebigen Konsolidierung nach oben aufgebrochen werden. Hier kann es nun schnell Richtung "All-Time-High' und dann in Richtung 3,- CAD gehen!"



Und auch damit sollten wir Recht behalten, denn heute steht das Unternehmen schon bei über 3,70 CAD und damit rund 60 % höher als noch vor noch nicht einmal fünf Wochen!

Quelle: Stockcharts und JS Research UG



Allerdings befindet sich die Aktie unserer Meinung nach, noch in der Warmlaufphase, da wir mit steigendem Nachrichtenfluss rechnen, der sehr positiv ausfallen sollte. Denn Canada Nickel hat noch einige Pfeile im Köcher, die weitere Neubewertungen rechtfertigen und zementieren!

Bedenken Sie, trotz des rasanten Kursanstiegs hat Canada Nickel gerade einmal eine Marktkapitalisierung von nur rund 295 Mio. CAD. Dafür bekommt man heute noch das wahrscheinlich beste Nickelprojekt der Welt!

Canada Nickel - die Highlights im Schnellüberblick!

Canada Nickels "Crawford'-Projekt besitzt sehr viele Gemeinsamkeiten mit dem erfolgreichen "Dumont'-Projekt der damaligen RNC Minerals!

Zunächst keine kostspielige "Crawford' Vormachbarkeitsstudie nötig! Denn auf "Dumont' wurden jeweils zwei Vormachbarkeitsstudien und Machbarkeitsstudien durchgeführt. Durch die sehr gute geologische Übereinstimmung der zwei Projekte kann somit auf diese zeitlich und finanziell aufwendige Vormachbarkeitsstudie bei "Crawford' verzichtet werden!

"Crawford' hat das Zeug, eine der größten Basismetall-Minen in Kanada zu werden!

Die "Crawford' Nickel-Lagerstätte ist die größte Entdeckung seit Mitte der 1970er Jahre!

Tagebau-Mine ("Open Pit'): Daher dienen Explorationsbohrungen aktuell dem Ausloten der Größe und Mächtigkeit des Erzkörpers und nicht primär wie tief die Mineralisierung ist!

Nächster wichtiger Meilenstein bis Ende des Jahres: Abschluss der ökonomischen Voruntersuchung ("PEA'), um den genauen Wert des Projektes aufzuzeigen!

Enormes Explorationspotential: gerade einmal maximal 50 % der "Crawford'-Lagerstätte wurden bebohrt! Allerdings wurden schon weitere sieben separate nickelhaltige Zielstrukturen über eine Streichlänge von 30 km und Breite von 150 - 600 Metern auf Optionsgrundstücken identifiziert!

Finanzielle Ausstattung von Canada Nickel: Bestens finanziert, um sein ""Crawford'-Projekt aggressiv in Richtung "Wirtschaftlichkeitsstudie' voranzutreiben; nach erfolgreicher "PEA' wird es bestimmt genügend Interessenten für eine weitere Finanzierungsrunde geben!

Weitere Explorationsprojekte: Neben dem Flaggschiffprojekt "Crawford' gibt es noch fünf Options-Projekte in Australien!

Fazit: Canada Nickel explodiert unter extrem hohen Umsätzen!

Der Weltklasse-Nickel-Entwickler wird endlich wachgeküsst!

Die Anhaltend guten Unternehmensnachrichten und der MEGA-Glencore-Deal werfen ihre Schatten voraus. Das Scheinen nun auch größere Investoren zu registrieren, die scheinbar bereits im größeren Stil einsteigen. Zudem erwarten wir bei Canada Nickel (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC) schon sehr bald wieder kursrelevante Nachrichten. Dies können Bohrergebnisse oder sogar neue Discoveries sein. Auch die "PEA' wird mit großer Spannung erwartet!

Da bereits eine beträchtliche Ressource definiert wurde, und schon wieder hochgestuft werden konnte, ist davon auszugehen, dass zusätzliche Bohrungen zu weiteren Entdeckungen führen werden. Und das ist naheliegend, da Canada Nickel gerade einmal an der Oberfläche seines Nickel-Kobaltsulfid-Projekts kratzt.

Auch die Marktlage könnte kaum besser sein! Denn der Markt für Batteriemetalle ist momentan extrem heiß!

Der Markt für Batteriemetalle wurde von der Pandemie nicht erfasst. Zudem konnte auch das vergangene Jahr positiv zum Abschluss gebracht werden. Auch dieses Jahr wird entwickelt sich sehr positiv, da mittlerweile erkannt wird, dass der langfristige Nickelbedarf das Angebot bei weitem übersteigen wird. Und aussichtsreiche Nickelprojekte sind absolute Mangelware, Weshalb auch der Nickelpreis weiter anziehen sollte.

Durch das einzigartige Projekt katapultiert sich Canada Nickel in eine interessante Position, die langsam auch größere Investoren zur wahrnehmen.

Wir gehen deshalb davon aus, dass das Unternehmen in nächster Zeit auf jeden Fall noch weiter für Furore sorgen wird, da es immer mehr als interessantestes Investment im Nickelbereich wahrgenommen wird.

Steigen auch Sie ein, und schreiben so Ihre eigene Nickel-Geschichte, wenn Canada Nickel (WKN: A2P0XC / TSX-V: CNC) den größten Nickelfund der Neuzeit bekanntgibt und seine "Net Zero'-Nickel Produktion startet!!! Zu diesem Zeitpunkt haben Sie allerdings schon mehrere 100 % Kursgewinne mit der Aktie eingefahren!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments!

Ihr JS Research-Team

