Etwas zulegen konnte die Wiener Börse am gestrigen Handelstag, gegen den vorherrschenden Trend in Europa schaffte der ATX eine Verbesserung von 0,3%, Unterstützung kam teilweise von der sehr guten Entwicklung der asiatischen Börsen, die das heimische Börsenbarometer freundlich eröffnen liessen, ein kurzfristiger Rückgang am Nachmittag konnte rasch wieder ausgeglichen werden. Ansonsten gab es nur wenige bewegende Neuigkeiten. Der Mautsystemanbieter Kapsch TrafficCom hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020/2021 einen schweren Umsatz- und Gewinneinbruch erlitten, der war aber noch dramatischer erwartet worden, der Titel konnte sich gestern um 2,3% nach oben bewegen. Die Baader Bank bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das ...

