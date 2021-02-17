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DWS GROUP GMBH & CO KGAA35,120-0,43 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA61,66+0,06 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE61,06+0,36 %
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