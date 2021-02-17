BERENBERG SENKT ZIEL FÜR A.P. MOLLER-MAERSK AUF 16700 (17500) DKK - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 135 (121) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RENAULT AUF 60 (40) EUR - 'BUY'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 2,80 (2,45) EUR - 'NEUTRAL'CREDIT SUISSE HEBT NORDEA BANK AUF 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) ZIEL 8,50 (7,70) EURCREDIT SUISSE SENKT DNB AUF 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - ZIEL 185 (190) NOKGOLDMAN HEBT ZIEL FÜR ING AUF 11,60 (10,70) EUR - 'CONVICTION BUY LIST' GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 24 (23) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR BHP GROUP AUF 2450 (2350) PENCE - 'BUY'JEFFERIES STARTET MEYER BURGER MIT 'BUY' - ZIEL 0,56 CHFJEFFERIES HEBT ZIEL FÜR SOCIETE GENERALE AUF 27 (22) EUR - 'BUY'JEFFERIES HEBT WORKSPACE GROUP AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 930 (800) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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