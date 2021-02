Nestle verkauft Wassergeschäft in NordamerikaNovartis erhält von FDA Zulassung für Entresto bei chronischer Herzinsuffizienz Beiersdorf verliert wegen Corona deutlich Umsatz - Tesa erholt sich - Margenausblick schwächer als berfürchtet Elmos Semiconductor: Starkes Schlussquartal mit 13% EBIT-Marge - Hohe Wachstumsdynamik im Q1 2021 IBU-tec beschließt Barkapitalerhöhung mit Vorabplatzierung an institutionelle Investoren Verbindungstechnik-Spezialist Norma mit Erholung im Schlussquartal Permira senkt Teamviewer-Anteil auf 20% - 13,2 Mio Anteilscheine seien für je 44,50 verkauft Kinnevik will Zalando-Anteile an Aktionäre weitergeben Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...

