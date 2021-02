Der heimische Leiterplatten- und IC Substrate Hersteller AT&S hat ein Memorandum of Agreement mit dem Indian Institute of Technology Madras in Chennai sowie der Technischen Universität Graz unterzeichnet, bei dem es um eine Kooperation im Bereich der Hochfrequenz-Forschung und Ausbildung geht. Die Zusammenarbeit ermöglicht es in den kommenden Jahren, dass pro Jahrgang fünf Studenten der University of Madras für ein Semester nach Österreich kommen, um an der TU Graz ihr Elektronik-Fachwissen im Bereich Hochfrequenz-Elektronik, wie sie zum Beispiel bei Radarsystemen in Autos zum Einsatz kommt, zu vertiefen. Zusätzlich zur Lehre wird den Studierenden die Möglichkeit geboten, ihre Expertise auch praktisch zu vertiefen - in Form eines ...

