Heidelberg (pta022/17.02.2021/13:38) - Die SPARTA AG wird am 18. Februar 2021 das Bezugsangebot für die von der Hauptversammlung am 1. Oktober 2020 beschlossene Kapitalerhöhung im Bundesanzeiger veröffentlichen. Wir bitten unsere Aktionäre, nähere Informationen der Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu entnehmen oder unter https://sparta.de/spv2/ kapitalerhohung-februar-2021/ die Informationen zum Bezugsangebot abzurufen. Die Bezugsfrist beginnt am 19. Februar 2021 und endet am 5. März 2021. Jeder Aktionär kann innerhalb der Bezugsfrist Neue Aktien zum Bezugspreis in Höhe von 28,00 Euro je Neuer Aktie zeichnen. Die Einzelheiten und die Bedingungen sind dem Bezugsangebot zu entnehmen. Vom Beginn der Bezugsfrist an werden die alten Aktien der Gesellschaft im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse und den anderen Börsen, an denen die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden, "ex Bezugsrecht" notiert. Im Zeitraum vom 19. Februar 2021 bis 3. März 2021 hat die Gesellschaft einen Bezugsrechtshandel an der Börse Hamburg eingerichtet.

Die Gesellschaft hat einen Prospekt veröffentlicht, der unter https://www.sparta.de/ zum Abruf zur Verfügung steht und kostenlos zur Ausgabe bei der Gesellschaft unter folgender Anschrift angefordert werden kann: SPARTA AG Ziegelhäuser Landstraße 1 69120 Heidelberg

Maßgeblich für das Angebot ist der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf der Sparta-Website unter https://www.sparta.de/ im Investoren-Bereich zur Verfügung steht. Die Billigung durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Aussender: SPARTA AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Philipp Wiedmann Tel.: +49 6221 64924-41 E-Mail: P.Wiedmann@sparta.de Website: www.sparta.de

ISIN(s): DE000A0NK3W4 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

