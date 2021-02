Die TLG Immobilien AG will einer Unternehmensmitteilung zufolge bis zu 5,85 Millionen eigner Aktien zum Preis von 24,25 bis 26,00 Euro je Aktie zurückkaufen. Der endgültige Kaufpreis ist dabei an mehrere Bedingungen geknüpft. An der Börse legten die Papiere des Immobilienkonzerns am Mittwoch spürbar zu.Die Angebotsunterlage wird voraussichtlich am 19. Februar 2021 auf der Internetseite der TLG Immobilien ...

