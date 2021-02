So werden die Marken von Nestlé Waters Nordamerika an amerikanische Finanzinvestoren verkauft. Nestlé löst dafür 4,3 Milliarden Franken.Mit den US-Finanzinvestoren One Rock Capital Partners und Metropoulos & Co. sei eine Vereinbarung zum Verkauf der regionalen Quellwassermarken, des Geschäfts mit aufbereitetem Flaschenwasser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...