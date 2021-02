Gestoppte bzw. gedrehte Serien: BKS Bank Stamm -1,64% auf 12, davor 4 Tage ohne Veränderung , Silber Philharmoniker 1/1 -1,38% auf 29,99, davor 3 Tage im Plus (1,64% Zuwachs von 29,92 auf 30,41), Porr 0% auf 15,14, davor 3 Tage im Plus (1,34% Zuwachs von 14,94 auf 15,14), Bawag -1,22% auf 41,98, davor 3 Tage im Plus (6,41% Zuwachs von 39,94 auf 42,5), VIG -0,44% auf 22,4, davor 3 Tage im Plus (1,58% Zuwachs von 22,15 auf 22,5). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Kapsch TrafficCom 14,65 (MA200: 14,88, xD, davor 42 Tage über dem MA200). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: AB Effectenbeteiligungen (schlechtester mit -4,44%), Eyemaxx Real Estate (bester mit 6,98%), Eyemaxx Real Estate (schlechtester mit 6,98%), ...

