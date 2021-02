Aktien: Hoffnungsträger Palantir enttäuscht - Aktie bricht ein

Anzeige / Werbung Wachstum satt, aber keine Gewinne: In dieser Unternehmensphase befindet sich die Datenanalysefirma Palantir. Im Schlussquartal 2020 steht sogar ein Verlust in den Büchern - die Aktie dreht nach unten ab. Der Datenanalysekonzern Palantir blickt auf ein äußerst erfolgreiches Schlussquartal 2020 zurück. Das Unternehmen, das 2003 gegründet wurde und seit September 2020 an der New Yorker Börse notiert, konnte seinen Verlust reduzieren und legte gleichzeitig einen Umsatzsprung hin. Auch im laufenden Quartal soll dies gelingen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Nach Angaben von Palantir, das zu seinen Kunden etwa den US-Geheimdienst CIA, aber auch Konzerne wie IBM und Rio Tinto zählt, verringerte sich der Verlust im vierten Quartal 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent auf 148,3 Millionen Dollar. Der Erlös wuchs dagegen um 40 Prozent auf 322 Millionen Dollar. Neue Kundenverträge hätten für das Plus gesorgt, so das Unternehmen. Es geht davon aus, dass das Wachstum im laufenden ersten Quartal 2021 noch deutlich ausfällt: Palantir peilt einen Erlöszuwachs von 45 Prozent an. Palantir-Aktie durchbricht Aufwärtstrend Die Aktie von Palantir zeigte nach den Unternehmensergebnissen eine schwache Kursentwicklung und hat auch den kurzfristigen Aufwärtstrend mit einem Gap (s. Ellipse) nach unten durchbrochen. Aktuell beruhigt sich der Aktienkurs, doch die Unterstützung bei 22,50 Dollar sollte nicht unterschritten werden, um den Aufwärtstrend nicht zu gefährden. Erst oberhalb von 32,50 Dollar bessert sich das Chartbild wieder. Enthaltene Werte: US0231351067,US5949181045,US68389X1054,US02079K1079,US69608A1088

