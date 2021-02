Für den schnellen und zuverlässigen Datenaustausch im 5G-Produktionsnetzwerk zwischen Maschinen, Anlagen und Cloud-Systemen setzt das Konsortium aus Maschinenbau-, Netzwerktechnik- und Robotik-Unternehmen um das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie in dem Projekt 5G-Comet auf eine Reihe von Standards, die zusammengefasst als Time Sensitive Networking (TSN) bezeichnet werden: Diese ermöglichen eine Datenübertragung mit sehr geringen Latenzen und hoher Verfügbarkeit. Erarbeitet hat sie die Time-Sensitive Networking Task Group, eine Arbeitsgruppe des Institute of Electrical and Electronics ...

