Nach dem kleinen Rücksetzer gestern scheint sich der am deutschen Aktienmarkt am Donnerstagmorgen etwas zu stabilisieren. Rund eine viertel Stunde vor Xetra-Handelsstart wurde der DAX -1,10% bei 13.909 Punkten gesehen und damit 0,03 Prozent niedriger. In der vergangenen Woche hatte der Dax bei 14.169 Punkten einen Rekordstand erreicht, Anschlussgewinne blieben jedoch aus. Die Anleger beschäftigt weiter ...

