Das börsenotierte biopharmazeutische Unterenhmen Marinomed Biotech teilt mit, dass neue Daten zur Wirksamkeit von Carragelose® zur Prävention von Infektionen mit SARS-CoV-2 in vitro nach einem Peer Review im renommierten Fachjournal Plos ONE veröffentlicht wurden. Die Studie wurde am Institut für Virologie der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Marinomed Biotech AG in Wien durchgeführt. Die Ergebnisse würde frühere Studien bestätigen, die ebenfalls die effektive Hemmung der SARS-CoV-2-Replikation durch Carragelose in vitro gezeigt hätten, so das Unternehmen. "Unsere Ergebnisse legen nahe, dass Carragelose ein wirksames Werkzeug für die Prävention und Behandlung von Covid-19 sein kann. Wir ...

