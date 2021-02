Im Zuge der 9m-Zahlenpräsentation hat der Caterer Do&Co auch über neue bzw. ausgeweitete Verträge mit Airlines informiert. Nach Zugewinnen von Delta, Etihad und Qatar Airways konnte man ein weiteres Neugeschäft gewinnen. Do&Co wird ab Mitte April 2021, nach New York, nun auch in Los Angeles, San Diego und Palm Springs das Essen für die Business Class (Mint Class) von Jet Blue zubereiten. "Die vertragliche Partnerschaft stellt neben der neuen Kooperation mit Delta Air Lines einen weiteren entscheidenden Meilenstein in der Umsetzung der US-Expansionspläne von Do&Co dar", wie das Unternehmen mitteilt. Wie bereits berichtet, wird Do&Co ab Mitte März für die nächsten 10 Jahre der alleinige Hub Caterer von Delta Air Lines in Detroit sein. Außerdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...