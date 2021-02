Der Industrielle Michael Tojner will Medienberichten zufolge ein weiteres Unternehmen an die Börse bringen. Es soll sich den Angaben zufolge um den Luftfahrt-Zulieferer Montana Aerospace handeln. Ziel-Börse soll die Schweizer SIX sein. Das Unternehmen produziert Aluminium-Profile für u.a. die Luftfahrtbranche. Somit würde ein weiteres Unternehmen aus der Montana Tech Components an die Börse kommen, bekanntermaßen notieren mit Varta und Aluflexpack bereits Montana-Firmen an Börsen. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.02.)

Den vollständigen Artikel lesen ...