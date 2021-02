Mikroprozessoren sind in diesen Wochen ein knappes Gut, insbesondere bei den Autoherstellern. Bei Volkswagen +4,39%, Audi oder Daimler +1,92% sind zuletzt sogar schon Schichten ausgefallen, weil die begehrten Chips einfach nicht aufzutreiben waren oder verspätet in der Produktion eingetroffen waren. Derweil kennen die Halbleiter-Aktien kein Halten mehr. Gründe für den internationalen Mangel an Halbleitern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...