Auch für 2020 bekommt Lenzing von uns wieder den kumulierten Nachhaltigkeitspreis. Das ATX-Unternehmen wird einerseits von VÖNIX-Machern immer wieder ganz nach vorne gereiht, andererseits sicherte sich Lenzing gleich zwei Platzierungen in der "A-Liste" der globalen Umweltorganisation CDP: Für die Bekämpfung des Klimawandels und für den Schutz der Wälder. Das gelang sonst keinem Neueinsteiger in die Liste, Lenzing ist damit auch bestgerankter Österreicher. Der jährliche Offenlegungs- und Bewertungsprozess von CDP gilt in der Branche (und verstärkt auch für ESG-Investoren als Ergänzung zum Equity-Research) als eine Art Goldstandard für die Umwelttransparenz von Unternehmen. 2020 hatte CDP mehr als 5800 Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...