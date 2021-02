Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research hat der Windpark-Projektierer PNE AG auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) ein EBITDA in einer Range zwischen 24 und 28 Mio. Euro erzielt und damit die Prognose von 15 bis 20 Mio. Euro deutlich übertroffen. Beim EBIT werde das Unternehmen den mittleren bis oberen Bereich der Unternehmensprognose von 5 bis 10 Mio. Euro erreichen. Laut dem Analysten habe sowohl der Bereich Energieerzeugung als auch das Geschäft mit Projektentwicklungen zu einem starken Ergebnis im vierten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...