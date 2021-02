++ Europäische Märkte notieren höher ++ DE30 bricht über lokale Marktgeometrie aus ++ Allianz meldet Gewinnrückgang im Jahr 2020 ++ Trotz der gemischten asiatischen Sitzung notieren die Aktienmärkte in Europa am letzten Handelstag der Woche höher. In ganz Europa sind Gewinne zu beobachten, wobei der deutsche Leitindex (DE30) und der französische CAC40 (FRA40) um rund 0,5% zulegen. Der britische FTSE 100 (UK100) ist ein Nachzügler, da er nur leicht über dem gestrigen Schlusskurs notiert. Die Aktien in Europa konnten nach der Veröffentlichung der soliden PMI-Daten aus Deutschland zulegen. Quelle: xStation 5 Der DE30 hat gestern einen Rückschlag erlitten, konnte aber bei 13.845 Punkten Unterstützung finden. Der Bereich wird durch ...

