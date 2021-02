Mijolovic verfügt über umfassende Kenntnisse in der Chemie- und Elastomerindustrie sowie langjährige Erfahrung in Management- und Führungsaufgaben. Er schloss sein Studium der Chemie 1998 an der Universität Regensburg ab, wo er 2001 promovierte.

Erfahrener Polymerchemiker wird Geschäftsführer

Nach seinem Abschluss trat Mijolovic in die BASF SE am Stammsitz in Ludwigshafen ein und baute seine Kenntnisse der Polymerchemie während seiner über elfjährigen Tätigkeit kontinuierlich aus. Zunächst war ...

