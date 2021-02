Auf heutiger Tagesschlusskurs-Basis (19.02.) der Börsen Brüssel und London werden wir im Strategiedepot AKTIEN SPEKULATIV nun die Position in der belgischen Warehouses de Pauw / WDP (BE0974349814) gegen die britische Aktie der ASHTEAD GROUP (GB0000536739) austauschen.Trotz ihres in absoluten Zahlen grundsätzlich erfreulichen Kursgewinns von + 16,7 % seit unserer Depotaufnahme ist doch unübersehbar, dass die Aktie von WDP mit einer 12- / 6- Monatsperformance von nur + 2,3 % / - 1,4 % bereits seit einem Jahr in eine zunehmend wachsende Underperformance gegenüber unserem Depot-Benchmarkindex MSCI WORLD (EURO) aufweist, der auf 12 und 6 Monate derzeit eine Wertentwicklung von + 3,8 % / + 15,3 % aufweist.

