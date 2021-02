Zürich (awp) - Nachfolgend eine Auswahl von Artikeln zu wirtschaftsrelevanten Themen aus der Presse vom Wochenende: UBS: Beim anstehenden Prozess in Frankreich will die Grossbank UBS laut der "NZZ am Sonntag" mit einem völkerrechtlichen Vertrag argumentieren. Konkret gehe es um das Zinsbesteuerungsabkommen von 2004, schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...