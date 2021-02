Das österreichisch/französische Impfstoffunternehmen Valneva hat die klinische Konsistenz Phase-3-Studie für den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 gestartet. Diese Studie wird parallel zur laufenden, zentralen Phase-3-Studie VLA1553-301 durchgeführt, in der die Seroprotektion anhand eines immunologischen Ersatzes bestimmt wird. Das Ziel der neu gestarteten Studie ist es, die Herstellungskonsistenz zu zeigen, demnach sollen nun drei nacheinander hergestellte Chargen äquivalente Immunantworten hervorrufen, so das Unternehmen. Juan Carlos Jaramillo, Chief Medical Officer von Valneva: "Diese Studieninitiierung bedeutet einen weiteren wichtigen Schritt in der Entwicklung von VLA1553 in Richtung Lizenzierung. Das Chikungunya-Virus stellt weiterhin eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...