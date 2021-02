Die Analysten der Baader Bank bleiben bei der Kauf-Empfehlung für Andritz und erhöhen das Kursziel von 42,0 auf 50,0 Euro. Die Experten betrachten Andritz weiterhin als einen Value Play, der ein relativ hohes Maß an Ertragsstabilität bietet. Die Experten gehen davon aus, dass die Rentabilität von P & P zumindest auf dem bereits hohen Niveau bleiben wird und die umgesetzten Restrukturierungsmaßnahmen zu einer Margenverbesserung bei Metals and Hydro Power führen werden. Raiffeisen Research bestätigt das Buy-Rating für Rosenbauer und erhöht das Kursziel von 45,5 auf 52,0 Euro.

