Der Schlackeaufbereiter C. C. Umwelt hat einen neuen Besitzer. Wie das Unternehmen gegenüber EUWID mitteilte, hat der in Rotterdam sitzende Schlackeverwerter Blue Phoenix die Krefelder übernommen. Die Blue-Phoenix-Gruppe selbst gehört dem Private-Equity-Investor Waterland. Der Kaufvertrag sei am 9. Februar unterzeichnet worden und soll rückwirkend zum 30. November gelten. Der Deal steht noch unter ...

